МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Госдума не сможет принять законопроект по штрафам за неоплату проезда по платной дороге до конца весенней сессии, потому что он еще не внесен, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Минтранс РФ ожидает, что нормативная база по штрафам за неоплату проезда по платной дороге будет принята до конца весенней сессии Госдумы, которая заканчивается 25 июля, сообщил ранее агентству представитель ведомства.

"Во-первых, законопроекта мы не видели, внести его может только правительство, а Минтранс озвучил только идею… Весенняя сессия через неделю закончится. Внесенные законопроекты идут в рассылку на месяц… Они его, возможно, подготовили, потому что (суммы – ред.) штрафы звучат уже", — сказал Лысаков РИА Новости.

По мнению парламентария, если соответствующий проект поступит в нижнюю палату парламента, то принять его смогут в лучшем случае в ходе осенней сессии.

"По поводу идеи наказания — идея правильная. Хотя, разговор идет о малом количестве случаев, там менее процента, по данным МВД. Чтобы это не стало более массовым явлением, конечно, надо предусмотреть санкции за такое хамское поведение. Потому что люди имеют альтернативу в виде бесплатной дороги", — пояснил депутат.

В четверг газета "Коммерсант" писала, что штраф за проезд платных участков автодорог без оплаты составит от 5 до 10 тысяч рублей, самостоятельно и без последствий оплатить задолженность можно будет в течение пяти дней с момента нарушения. Санкция будет применяться в случаях, когда водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд в системе безбарьерного проезда freeflow, которую в первую очередь планируется внедрить на строящейся ЦКАД, пишет газета.