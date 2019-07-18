Исправляется заголовок и первый абзац (закон о социальном предпринимательстве еще не подписан); приводится контекст, относящийся к подписанному закону.

МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении предприятий, созданных организациями инвалидов, в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, субъектами МСП могут быть признаны организации, созданные общественными объединениями инвалидов, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов таких организаций. Среднесписочная численность инвалидов в таких организациях по отношению к другим работникам должна составлять не менее 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда – не менее 25%.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.