МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P в пятницу подтвердит суверенный рейтинг России и может улучшить прогноз по нему: тема новых санкций стала появляться в заголовках все реже, но полностью не снята с повестки дня, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

В феврале РФ вернула инвестиционный рейтинг у всех агентств "большой тройки". Тогда Moody"s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Рейтинг от Fitch находится на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Рейтинг от S&P "BBB-" в январе был подтвержден со стабильным прогнозом.

"Сейчас суверенный рейтинг России от агентства S&P находится на уровне "ВВВ-" со стабильным прогнозом, и, на мой взгляд, шансов на изменение оценки агентства сейчас нет", — полагает руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка "Уралсиб" Ольга Стерина.

РОСТ ЭКОНОМИКИ

Во время планового пересмотра рейтинга в предыдущий раз в январе, напомнила Стерина, S&P отметило, что его повышение будет зависеть от увеличения темпов экономического роста и роста ВВП на душу населения, а стабильный прогноз по рейтингу отражает баланс геополитических рисков и потенциал улучшения финансовых показателей РФ.

"Несмотря на то, что рост российской экономики ускорился во втором квартале до 0,8% с 0,5% в первом, он остается крайне неустойчивым… Для сравнения, в четвертом квартале 2018 года он составил 2,7%", — отмечает собеседница агентства.

Главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак уверен, что повышение рейтинга в начале текущего года со стороны одного агентства и сохранение позитивного прогноза от другого свидетельствуют о преобладании положительных факторов при оценке кредитоспособности России.

ТУЧИ НОВЫХ САНКЦИЙ

"За последние полгода санкционные заголовки стали появляться меньше, но это отнюдь не означает снижения санкционных рисков, мы это прекрасно наблюдали буквально на прошлой неделе, когда в оборонный бюджет США была внесена поправка касательно санкций против РФ. Так что поводов для изменения позиции агентства я не вижу, да и рынок вряд ли ждет", — считает Стерина.

Ранее в июле палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

ПОЗИТИВНЫЙ ПРОГНОЗ

На текущий момент все позитивные моменты, которые были обозначены S&P в предыдущем релизе, остаются в силе, а негативные факторы в виде геополитической напряжённости и международных санкций несколько смягчились, отмечает Ермак.

"Об этом свидетельствует высокий интерес иностранных инвесторов к российским активам, что подтверждается: рекордными объемами вложений нерезидентов в ОФЗ в абсолютном выражении (2,462 триллиона рублей) и темпами ежемесячного их прироста (196-220 миллиардов рублей по итогам апреля и мая), а также доля нерезидентов в еврооблигациях РФ превысила 52% на начало второго квартала", — обращает внимание эксперт.

"Поэтому в принципе можно не исключать возможности изменения прогноза со стабильного на позитивный во время ближайшего пересмотра суверенного рейтинга России агентством S&P. При этом ожидать повышения самого рейтинга в текущих условиях явно не стоит, хотя в истории страны были случаи повышения рейтинга S&P на одну ступень при действующем стабильном прогнозе, правда, это было давно – в 2005-2006 годах", — заключил Ермак.