МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в июне в годовом выражении поднялись на 0,7%, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В месячном выражении потребительские цены в стране не изменились, как и в мае.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в июне увеличились на 0,6% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении базовые потребительские цены в июне снизились на 0,1%.