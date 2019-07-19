МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минтруд РФ не планирует повышать пособие по безработице в следующем, 2020 году, следует из проекта, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Настоящим проектом постановления предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год минимальной –1,5 тысячи рублей, максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) – 8 тысяч рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11280 рублей", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В текущем году ведомство значительно повысило пособие впервые с 2009 года. С 1 января 2019 года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице были повышены с 850 рублей до 1,5 тысячи рублей и с 4,9 тысячи до 8 тысяч рублей соответственно.