МОСКВА, 19 июл — Dow Jones. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что поддержит понижение ключевой процентной ставки ФРС на четверть процентного пункта на заседании, которое запланировано на 30-31 июля. По его мнению, более значительного понижения ставки на этом заседании не требуется.

Финансовые рынки уже ожидают понижения ставки на четверть процентного пункта, и некоторые аналитики говорят, что ФРС должна рассмотреть более значительное понижение, на половину процентного пункта, реагируя на замедление роста мировой экономики, неопределенность в международной торговле и слабость инфляции.

"Полагаю, что я прислушаюсь к приводимым доводам, но сейчас я не думаю, что ситуация требует таких агрессивных действий", — сказал Буллард в интервью 11 июля.

По его словам, в этом году денежно-кредитная политика уже претерпела "радикальные изменения", когда в начале года ФРС оказалась от планов дальнейшего повышения ставок, а на заседании в июне обозначила склонность к их понижению.

"Это – тонкая работа и, конечно, можно настаивать, чтобы в будущем мы сделали больше, и, возможно, мы так и сделаем", — сказал Буллард. Но пока понижение ставки на четверть процентного пункта "подтолкнет нас в правильном направлении, а в дальнейшем мы сможем подождать и посмотреть, как будут развиваться события", — добавил он.

На заседании в июне Комитет по операциям на открытом рынке оставил ключевую ставку в диапазоне 2,25%-2,5%. Буллард голосовал за понижение ставки.

По его словам, усиление напряженности торговых отношений в мае и в июне, а также не дотягивающая до установленного ФРС целевого уровня 2% инфляция оправдывают небольшое понижение ключевой ставки.

"Я бы предпочел принять меры на прошлом заседании, и тогда нам не пришлось бы сейчас спорить, надо ли понижать ставку на 50 базисных пунктов на этом заседании, а достаточно было бы обсудить в июле, следует ее понижать или нет", — сказал Буллард.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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