БРАТСК, 19 июл — ПРАЙМ. Помощь от государства должны получить не только сельхозпроизводители в пострадавших от наводнения районах Иркутской области, но и малый и средний бизнес, действовавший на этих территориях, заявил президент России Владимир Путин. Сельхозпроизводителей в зоне наводнения в Иркутской области освободят от налогов

"Поручение о предоставлении Иркутской области субсидии для оказания помощи сельхозпроизводителям дано, но сегодня на встрече некоторые граждане ставили вопрос и о поддержке поврежденных малых и средних предприятий, а не только сельхозпредприятий, насколько я понимаю", — сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

В связи с этим Путин отметил, что такого положения нет ни в указе президента, ни в соответствующем постановлении правительства. "Значит, нужно будет внести изменения и в указ, и в постановление правительства и предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от наводнения", — сказал в связи с этим президент.

Оценка потерь

Он также дал поручение как можно скорее организовать работы по окончательной оценке потерь сельхозпроизводителей в пострадавших от паводка районах Иркутской области и организовать выплаты компенсаций.

"Подтоплены земли сельхозназначения. Часть урожая утрачена. Нужно провести окончательную оценку потерь и домашнего скота, и урожая, и в личных подсобных хозяйствах, и наладить здесь как можно скорее работу, в том числе выплату соответствующей компенсации", — сказал президент.

По словам главы государства, это совместная задача для федерального правительства и региональных властей.

Новое производство в регионе

Путин согласился рассмотреть просьбу мэра пострадавшего от паводка Тулуна открыть в городе производство.

Городской глава Юрий Карих на совещании в Братске рассказал Путину о мерах по ликвидации последствий наводнения в Тулуне. Он отметил, что Тулун — это моногород с особо тяжёлой экономической ситуацией, в нем нет никакого производства, многие жители хотят уехать. В связи с этим Карих попросил Путин помочь организовать в Тулуне производство.

"Об этом тоже нужно подумать, согласен", — отреагировал Путин на совещании, которое он провёл в терминале аэропорта Братска.

Восстановление дач и садовых участков

Президент поручил главе региона — губернатору Иркутской области Сергею Левченко — проработать совместно с федеральными структурами вопрос восстановления утраченных в ходе паводка дач и садовых участков.

"Вспоминали про садоводство. Нужно определиться с судьбой домов, которые люди утратили. Согласуйте это, пожалуйста, с федеральными органами власти и представьте предложение. Без всяких сомнений, людям нужно помочь. Нужно определить только порядок, как это сделать, в каком объеме и так далее", — заявил он.

Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

Ликвидацией недоволен

Президент страны высказал неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Глава государства в пятницу посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями.

"С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной", — заявил Путин на совещании, которое он провел в терминале аэропорта Братска.

Путин отметил, что плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.

"Первое, очень плохо организована информированность граждан. Сами слышали — не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить", — подчеркнул президент.

Он обратил внимание, что само восстановление документов не организовано должным образом.

"Слышали, наверное, о чем сегодня говорили (люди): как распределяется гуманитарная помощь. К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?" — добавил Путин.