МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июне 2019 года выросли на 0,85% (+18,67 тонны) и на 1 июля составляли 71 миллион унций (2208,35 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

В январе-мае регулятор закупил 77,75 тонны золота, таким образом суммарно за первое полугодие в российские золотовалютные резервы поступило 96,42 тонны монетарного золота.

Стоимость золота в резервах за июнь выросла на 11,57% — до 100,278 миллиарда долларов на 1 июля 2019 года с 89,882 миллиарда долларов на 1 июня. Доля золота в международных резервах также увеличилась — до 19,35% с 18,15%.

ЦБ РФ в течение 2018 года, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов. На конец года в них находилось уже 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны) золота, годовой прирост составил 14,89% (+273,715 тонны).

Физический объем золота в российских международных резервах в последние годы неуклонно рос: на начало 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, 2008 года — 450 тонн, 2009 года — 519 тонн, 2010 года — 637,6 тонны, 2011 года — 789,9 тонны, 2012 года — 883,2 тонны, 2013 года — 958 тонн, 2014 года — 1036 тонн, 2015 года — 1207 тонн, 2016 года — 1415,2 тонны, 2017 года — 1614,3 тонны, на начало 2018 года — 1838,22 тонны.