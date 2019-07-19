МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле, по предварительной оценке, вырос до 98,4 пункта с уровня июня в 98,2 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора до 98,6 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в июле, по предварительной оценке, снизился до 111,1 пункта с уровня предыдущего месяца в 111,9 пункта, индекс экономических ожиданий — увеличился до 90,1 с 89,3 пункта месяцем ранее. Эксперты полагали, что показатели составят 112 пунктов и 89,8 пункта соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.