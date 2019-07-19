МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует унифицировать доступ иностранной продукции к госзакупкам, запреты в отношении отдельных категорий импортных товаров будут вводиться только в целях защиты безопасности страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

"Предполагается вводить запрет только в целях защиты обороны и безопасности страны, в остальных случаях применять механизм "третий лишний" и ценовые преференции", — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время по определенным группам товаров действует прямой запрет на участие иностранной продукции в госзакупках. Механизм "третий лишний", который сейчас действует на российском фармацевтическом рынке, по сути является запретом на иностранную продукцию при участии в торгах как минимум двух товаров российских производителей, пояснили в Минпромторге. Ценовая преференция для отечественной продукции при госзакупках в настоящее время составляет 15%.

"Это позволит в закупочной деятельности установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка, унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции и требования к процедурам закупки такой продукции", — подытожили в министерстве.