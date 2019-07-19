МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. "Алроса" выручила 6,5 миллиона долларов на международном аукционе на алмазы размером более 10,8 карата, который проходил во Владивостоке, сообщила компания.

"Алроса" продала 112 алмазов ювелирного качества общим весом 1780 карат.

"На рынке происходит сезонное снижение активности, также наши аукционы находятся под давлением общей по отрасли коррекции спроса на алмазное сырье. В целом, наша дальневосточная площадка продолжает быть интересной и привлекательной для клиентов со всего мира. Прошедший аукцион не стал исключением: среди участников были фирмы из России, Гонконга, США, ОАЭ, Израиля, Бельгии и Индии, всего около 50 компаний", — прокомментировал итоги член правления, директор ЕСО "Алроса" Евгений Агуреев.

С начала 2019 года "Алроса" провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около 25 миллионов долларов. Следующий аукцион на этой торговой площадке пройдет в сентябре.