МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Министру экономического развития РФ разрешили иметь 14 заместителей, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В настоящее время у министра экономического развития РФ Максима Орешкина 12 заместителей. Такое же число заместителей у министра обороны РФ Сергея Шойгу, у остальных министров замов меньше.

По словам Орешкина, Минэкономразвития вовлечено практически во все сферы развития государства, включая экономику, региональное и социальное развитие, международное сотрудничество, именно этим и объясняется такое большое число заместителей министра экономического развития — 12 (в середине июня у Орешкина появился двенадцатый заместитель, которым стал Михаил Бабич).

"Разрешить Минэкономразвития РФ иметь 14 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра, одного статс-секретаря — заместителя министра, одного заместителя министра — руководителя Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии, одного заместителя министра — руководителя Федеральной службы по аккредитации, а также до 36 департаментов в структуре центрального аппарата по основным направлениям деятельности министерства", — говорится в документе.

Этим же документом вносятся изменения в положение о Федеральной службе по аккредитации, в соответствии с которым глава службы будет иметь статус заместителя министра. Руководителем Росаккредитации в настоящее время является Алексей Херсонцев.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении замглавы Минэкономразвития Саввы Шипова статс-секретарем — заместителем министра экономического развития. Должность заместителя министра — главы Росреестра занимает Виктория Абрамченко. Первого заместителя министра у Орешкина нет.