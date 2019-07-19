МОСКВА, 19 июля — Dow Jones. Президент Европейского центрального банка Марио Драги планирует возобновить программу покупки государственных облигаций для поддержки экономики еврозоны к ноябрю, сообщает издание Der Spiegel, ссылаясь на неназванные источники.

По информации Der Spiegel, руководство центрального банка также размышляет о повышении тарифов на хранение средств коммерческих банков в ЕЦБ для стимулирования кредитования.

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