МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.

По мнению агентства, позитивно на рейтинг России влияют ее приверженность проведению консервативной макроэкономической политики, низкий уровень государственного долга и гибкая денежно-кредитная политика. Негативными рейтинговыми факторами являются структурные слабости российской экономики, геополитическая напряженность и международные санкции.

"При отсутствии новых санкций мы можем предпринять позитивное рейтинговое действие, если рост ВВП достигнет уровня, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами", — говорится в кратком обосновании агентства.

В феврале РФ вернула инвестиционный рейтинг у всех агентств "большой тройки". Тогда Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Рейтинг от Fitch находится на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Рейтинг от S&P "BBB-" в январе был подтвержден со стабильным прогнозом.