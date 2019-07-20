МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.

Институт проанализировал спрос на работников со стороны крупных и средних организаций на основе данных Росстата.

"Низкий спрос на педагогов средней школы – 1,0% (0,7% — в 2016 году), бухгалтеров – 1,4% (1,1% — в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе", – сообщили во ВНИИ.

В институте также рассказали, что на рынке труда отсутствует потребность в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем художественных галерей, музеев, библиотек.

Не относятся к дефицитным профессии продавцов и охранников, несмотря на их массовость: количество вакансий в этих сферах самое большое – на конец 2018 года 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно.

Не удовлетворен спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках проводится Росстатом раз в два года. Несмотря на то, что данные в нем приведены на конец 2018 года, "по ним можно судить о ситуации, где и какие специалисты требуются", отметили во ВНИИ труда.

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России. В 2018 году представительницы слабого пола чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек), специалистами в области образования (3,7 миллиона), бизнеса и администрирования (3,3 миллиона).