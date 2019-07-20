МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Европейский союз намерен предложить кандидату на пост премьер-министра Великобритании Борису Джонсону очередное продление срока Brexit, чтобы помочь ему консолидировать Консервативную партию и предоставить еще один шанс утвердить соглашение по выходу страны из ЕС, сообщает издание Guardian со ссылкой на источники в Брюсселе.

Сообщается, что дополнительное время будет использовано для повторных переговоров, но может быть представлено поддерживающим Brexit консерваторам как возможность подготовиться к выходу Британии из ЕС без соглашения.

"Это будет описано как техническая отсрочка, чтобы спасти Бориса от политического затруднения, но тогда у нас будет время, чтобы прийти к соглашению", — заявил один из высокопоставленных источников.

В Великобритании за пост главы кабинета министров борются бывший и нынешний главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии. Имя нового лидера консерваторов и премьера станет известно 23 июля.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума планировала выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако премьер-министр страны Тереза Мэй в течение нескольких месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit, которое парламентарии раз за разом отклоняли. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit — теперь он должен состояться до 31 октября.