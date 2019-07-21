КИЕВ, 21 июл – ПРАЙМ. Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции. Об этом заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

"Это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте… Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, не иметь никакого политического решения (прошлого – ред.). Я бы хотел, чтоб это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером ни лидером какой-либо фракции", — сказал Зеленский. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".

При этом президент отметил, что "уже проводит консультации с некоторыми людьми" относительно кандидатуры на должность нового премьера.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.

Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, а также в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.