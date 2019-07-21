МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Европейский союз готов к снижению до нуля пошлин на важную американскую промышленную продукцию, заявил в интервью газете Welt министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

"Мы уже заявили, что готовы снизить до нуля пошлины на самую важную промышленную продукцию. Тем самым были бы устранены обвинения, что американские пошлины на автомобили ниже, чем европейские. Кроме того, мы готовы облегчить достижение успеха здесь американским экспортерам: во многих случаях им не придется больше сертифицировать продукцию в соответствии с европейским законодательством", — заявил министр.

Альтмайер подчеркнул готовность к снижению пошлин до нуля в рамках соглашения о промышленных пошлинах.

"Президент США отложил решение до ноября. Задача европейцев предотвратить пошлины… Мы, как европейцы, предлагаем США отменить пошлины на промышленные товары и облегчить американским товарам доступ в Европу. Это дает миллиардные преимущества обеим сторонам", — заявил министр. Он добавил, что "торговая война с более жесткими пошлинами с обеих сторон сильно ударила бы по экономике США". "Немецкий автопром вложил значительные средства в американский рынок", — подчеркнул он.

Министр, однако, отметил, что необходимо "быть готовыми, если США откажутся". По этой причине Европа уже заключила соглашения о свободной торговле с Японией, Вьетнамом и Сингапуром и политическое соглашение со странами Меркосур (общий рынок, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию), а также ведет переговоры с Австралией и Новой Зеландией.

Президент США Дональд Трамп заявил в июне, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза, однако позднее принял решение отложить введение пошлин на машины и детали к ним на полгода. Он также поручил министру торговли страны Уилбуру Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом.