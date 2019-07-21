МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Создание единой валюты в рамках интеграционного процесса России и Белоруссии не вопрос ближайшего времени, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Это вопрос совсем дальних сроков", — сказал Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он пояснил, что если Россия и Белоруссия будут вводить единую денежно-кредитную политику на две страны сразу, то из-за разных размеров экономик это может привести к росту волатильности в Белоруссии.

"Бежать впереди с точки зрения единой валюты, единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты уже не приводило к таким колебаниям", — добавил он.