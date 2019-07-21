МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Российская экономика в 2021 году столкнется с рецессией из-за роста потребительского кредитования, если не начать предпринимать какие-либо действия уже сейчас, отодвигать решение этой проблемы дальше нельзя, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Наше моделирование показывает, что если ничего не делать, регулирование не менять, этот момент (рецессия в экономике РФ — ред.) настанет в 2021 году", — сказал Орешкин.

Он отметил, что рост потребительского кредитования не несет рисков для устойчивости банковской системы России. "То есть она у нас не развалится даже в случае каких-то кризисных явлений здесь. Здесь я абсолютно согласен, и Центральный банк абсолютно правильно говорит, что у банков под возможные потери есть запас капитала", — добавил Орешкин.

Но у этой истории, отметил Орешкин, есть экономический аспект. "Любая такая история в определенный момент заканчивается. Когда группа людей, которые не могут перекредитоваться, имея уже высокую долговую нагрузку, начнет получать отказы, она перестанет платить по своим кредитам. Как только она перестанет платить по своим кредитам, менеджеры в банках увидят, что у них начинает расти просрочка, как только они увидят первые сигналы этого, они все начнут рубить выдачу новых кредитов… Такие процессы, они развиваются, ускоряются, кредитование растет и растет, а потом в какой-то момент случается внезапная остановка", — сказал Орешкин.

Он отметил, что финансовые рынки и экономика очень сильно зависят от психологии, и резкая остановка может привести к обвалу.

"Что это означает? Это означает, что у нас в конечном потребительском спросе эти 1,8 триллиона появились дополнительно… Если сохранятся высокие темпы, эти 1,8 могут превратиться в какой-то момент в 2,5 триллиона, и резкая остановка (выдачи кредитов банков при росте просрочки — ред.) будет означать, что у нас за короткий период времени из конечного спроса пропадет 2 с лишним триллиона рублей, если банки деньги давать больше не будут", — пояснил Орешкин, добавив, что это нанесет серьезный удар по спросу.

"Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда, потому что наши оценки (показывают — ред.) — в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года ее уже не дотянем. Давайте мы сейчас ею займемся, чтобы в 2021 году не бегать обожжёнными с криками, чтобы уже понимать, что и где делать сейчас, чтобы в 2021 году мы с этой проблемой не столкнулись в полный рост", — сказал Орешкин.