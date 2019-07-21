МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Минэкономразвития России готовит предложения по оказанию помощи россиянам, которые не смогут обслуживать свои кредиты, заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Он привел данные ЦБ, которые свидетельствуют, что в четвертом квартале 2018 года треть кредитов была выдана домохозяйствам и людям, у которых платеж по кредитам превышает 60% их совокупного месячного дохода.

"(В случае, если человек не может обслуживать кредит — ред.), понятно, что это трагедия для конкретного человека. За ним будут бегать коллекторы со всеми негативными последствиями… Уже сейчас нужно думать, какие (могут быть — ред.) механизмы помощи таким людям. И вопрос, на какой уровень дохода могут взыскать банки, сколько у человека должно оставаться, должны ли быть механизмы, когда государство подставит плечо тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Это было, например, сделано по валютной ипотеке", — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что об этих механизмах нужно думать уже сейчас, а не тогда, когда эта проблема начнет сильно бить по людям.

"Очевидно уже, у нас объем проблем, в том числе социальных, накоплен, мы их уже не избежим. Первое, нужно сделать так, чтобы мы эту проблему и ее размер не плодили в будущем, то есть нужно притормаживать рост потребительского кредита, (утяжелять — ред.) особенно в той зоне, где платеж к доходу высокий… Здесь ЦБ уже объявил, что с 1 октября этого года вводятся специальные показатели для банков", — подчеркнул Орешкин.

"Второе, надо сейчас уже думать, и мы сейчас предложения такие готовим, что можно бы сделать для того, чтобы, когда это отрезание произойдет с точки зрения выдачи новых кредитов (для перекредитования — ред.), понятно, что появятся проблемы, как, какие механизмы предложить, чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из нее постепенно смогли бы выйти. Безболезненно точно уже не получится", — добавил он.