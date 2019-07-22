МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в Курской области совещание по повышению экспорта сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба правительства России.

"Медведев проведет совещание о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции… Совещание пройдет на площадке Курского мясоперерабатывающего завода", — говорится в сообщении.

В совещании примут участие замглавы правительства Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, представители заинтересованных федеральных ведомств, главы регионов и отраслевых организаций и предприятий.

В рамках поездки глава правительства также осмотрит сельхозпредприятия области и проведет рабочую встречу с врио губернатора Романом Старовойтом.