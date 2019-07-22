МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Полюс" по итогам первого полугодия 2019 года увеличил производство золота на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,285 миллиона унций, сообщает компания.

Выручка от продаж золота в январе-июне выросла на 26% — до 1,627 миллиарда долларов, при средней цене 1311 долларов за унцию.

Во втором квартале добыча золота составила 684 тысячи унций, увеличившись на 14% в годовом выражении.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов (82,44%). В 2018 году компания увеличила производство золота на 13% — до 2,436 миллиона унций.