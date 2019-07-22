МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2019 года увеличила выручку своего сахарного дивизиона на 47% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 15,674 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

В свою очередь продажи мясного дивизиона в январе-июне выросли на 19% и составили 11,171 миллиарда рублей. Выручка масложирового бизнеса увеличилась в 3,6 раза — до 36,337 миллиарда рублей, сельскохозяйственного — в 2,9 раза, до 9,334 миллиарда рублей.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову — 7,3% акций. Free float составляет 20,8%.