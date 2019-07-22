Бундесбанк: ВВП Германии, возможно, сократился во II квартале
ФРАНКФУРТ, 22 июл — Dow Jones. ВВП Германии в апреле-июне, возможно, сократился под давлением ослабления экспорта и строительного сектора. Такое мнение высказал в понедельник центральный банк страны.
Новые признаки слабости крупнейшей экономики Европы наверняка повлияют на обсуждения в Европейском центральном банке, чье руководство на этой неделе соберется на очередное заседание для принятия решения о мерах денежно-кредитного стимулирования экономики еврозоны.
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Ориентированная на экспорт экономика Германии оказалась одной из главных жертв нараставшей последние месяцы международной напряженности, порожденной целым спектром проблем – от конфликтов в международных торговых отношениях до неопределенности вокруг Brexit.
В ежемесячном отчете Бундесбанк сообщил о продолжении во 2-м квартале спада в промышленности Германии, а также о том, что угроза Brexit оказала понижательное давление на и без того слабый экспорт.
"Восстановления в экспортном секторе и промышленности пока не просматривается", — говорится в отчете.
Аналитики ожидают, что ЕЦБ отреагирует на замедление роста экономики еврозоны, понизив к сентябрю ключевую процентную ставку, которая сейчас составляет —0,4%. Руководство центрального банка ранее также сигнализировало о возможности перезапуска оцениваемой в 2,6 трлн евро (2,9 трлн долларов США) программы количественного смягчения, предусматривающей покупку облигаций.
Руководители ЕЦБ обсудят дальнейшие шаги на заседании, которое пройдет в среду и четверг во Франкфурте.
— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/state_regulation/20190722/830178440.html