ФРАНКФУРТ, 22 июл — Dow Jones. ВВП Германии в апреле-июне, возможно, сократился под давлением ослабления экспорта и строительного сектора. Такое мнение высказал в понедельник центральный банк страны.

Новые признаки слабости крупнейшей экономики Европы наверняка повлияют на обсуждения в Европейском центральном банке, чье руководство на этой неделе соберется на очередное заседание для принятия решения о мерах денежно-кредитного стимулирования экономики еврозоны.

Ориентированная на экспорт экономика Германии оказалась одной из главных жертв нараставшей последние месяцы международной напряженности, порожденной целым спектром проблем – от конфликтов в международных торговых отношениях до неопределенности вокруг Brexit.

В ежемесячном отчете Бундесбанк сообщил о продолжении во 2-м квартале спада в промышленности Германии, а также о том, что угроза Brexit оказала понижательное давление на и без того слабый экспорт.

"Восстановления в экспортном секторе и промышленности пока не просматривается", — говорится в отчете.

Аналитики ожидают, что ЕЦБ отреагирует на замедление роста экономики еврозоны, понизив к сентябрю ключевую процентную ставку, которая сейчас составляет —0,4%. Руководство центрального банка ранее также сигнализировало о возможности перезапуска оцениваемой в 2,6 трлн евро (2,9 трлн долларов США) программы количественного смягчения, предусматривающей покупку облигаций.

Руководители ЕЦБ обсудят дальнейшие шаги на заседании, которое пройдет в среду и четверг во Франкфурте.

— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ