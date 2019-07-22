ВАШИНГТОН, 22 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в понедельник продолжили свой рост на фоне позитивных ожиданий инвесторов по корпоративной отчётности Facebook, Alphabet и Amazon, а также решению по ставке ФРС, которая по убеждению аналитиков, будет понижена на заседании 31 июля.

По состоянию на 23.00 мск (16.00 по Нью-Йорку, когда официально закрываются торги), индекс Dow Jones прибавил за торговую сессию 0,02%, остановившись на отметке 27159,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,71% — до 8204,137 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 добавил 0,24% и дорос до отметки в 2983,88 пункта.

При этом, в конце дня в пятницу в ходе торгов все три индекса показывали противоположную динамику из-за потенциальных проблем с поставками нефти на мировом рынке. Опасения были связанны с захватом в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британского танкера Stena Impero. В итоге нефтяные фьючерсы демонстрировали существенный рост на фоне падения промышленных индексов. Впрочем, нефть продолжила свой рост и в понедельник. По итогам торговой сессии она подорожала на 1,06% — до 56,22 долларов за баррель.