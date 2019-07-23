МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп встретился в понедельник с главами компаний Google, Intel, Cisco и других, чтобы обсудить ситуацию вокруг Huawei, и согласился оперативно рассмотреть вопрос выдачи лицензий на торговлю с ней ряду компаний, говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп встретился с руководителями семи крупнейших телекоммуникационных компаний. Они провели конструктивное обсуждение ряда экономических вопросов, включая быстро развивающийся рынок труда в США, несправедливую международную торговлю и технологии 5G. Главы компаний выразили решительную поддержку политике президента, включая ограничения… в отношении закупок и продаж телекоммуникационного оборудования компании Huawei", — говорится в заявлении.

Кроме того, как заявил Белый дом, главы компаний "запросили своевременные решения о выдачи лицензий от министерства торговли, и президент согласился".

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.