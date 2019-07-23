МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Российские банки с нового года в 2,5 раза чаще стали выдавать кредитные карты заемщикам в возрасте 18 лет, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

"Мы действительно видим увеличение доли новых кредиток, выданных заемщикам в возрасте 18 лет с 5 тысяч в январе-мае 2018 года до 12,5 тысячи в январе-мае 2019 года", — рассказал представитель компании.

Он заметил, что доля таких кредиток в общем количестве новых карт выросла за период с 0,1% до 0,2%.

Тем не менее, средний размер одобренного лимита по кредитным картам у молодежи значительно ниже среднего значения. Так, в среднем одобренный лимит по новой кредитке в текущем году превысил 80 тысяч рублей, в то время как у 18-летних заемщиков он составляет чуть менее 20 тысяч рублей.

Что касается платежной дисциплины, по данным ОКБ, лишь 8,8% молодых заемщиков имеют непогашенную просрочку платежа по кредиткам, в среднем этот показатель составляет около 17%.

Согласно данным бюро кредитных историй "Эквифакс", в мае в России было выдано 700 тысяч кредитных карт, из которых 6 тысяч пришлось на клиентов до 21 года. "Традиционно кредитные карты являются высокорисковым, с точки зрения дефолтности, продуктом…. Самым популярным кредитным продуктом для категории молодых заемщиков являются POS-кредиты, при помощи которых приобретается электроника, техника, гаджеты", — сообщил РИА Новости гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.