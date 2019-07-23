КИЕВ, 23 июл — ПРАЙМ. Апелляционный суд города Киев признал решение международного арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации убытков из-за утраты Ощадбанком активов на территории Крыма и выдал лист для его исполнения на Украине. Соответствующее сообщение появилось в электронном реестре.

"Признать и разрешить исполнение решения… Выдать исполнительный лист о взыскании с Российской Федерации в лице министерства юстиции Российской Федерации… 1 миллиарда 115 миллионов долларов", — отмечается в решении киевского суда.

Помимо этого суд разрешил взыскать с России проценты на эту сумму, которые были рассчитаны по средней полугодовой ставке LIBOR в долларах США плюс 2%.

Напомним, что крупнейший госбанк Украины в ноябре прошлого 2018 года заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на сумму в $1,3 млрд. Из этих денег $1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты.

Россия это решение парижского суда не признает. По мнению Москвы, у данного арбитража не было юрисдикции рассматривать исковое заявление.