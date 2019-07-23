МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Экс-мэр Лондона и бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон выбран главой британской Консервативной партии. Об этом во вторник, 23 июля, объявил правящий комитет партии.

Завтра, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром Великобритании. Это назначение произойдет после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Финалистов политической гонки определили после серии голосований фракцией правящей Консервативной партии в палате общин. Итоговое решение было принято рядовыми членами партии тори: они голосовали по почте.

Официальная процедура передачи власти от Мэй к Джонсону состоится в среду. Перед этим Мэй проведет последнюю для нее сессию ответов на вопросы парламентариев в парламенте.

Королева Британии Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство, согласно протоколу.

Назначения на ключевые посты правительства должны быть объявлены в среду вечером.