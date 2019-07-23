МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент Дональд Трамп сообщил, что администрация США достигла договоренности c Конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года. "Это был настоящий компромисс для того, чтобы обеспечить еще одну большую победу", — написал Трамп в свое микроблоге в Twitter.

Представители демократов в палате представителей в Сенате также подтвердили достижение договоренностей. Они сообщили, что с Белым домом достигнута договоренность о "временной приостановке лимита долга до 31 июля 2021 года". По этому вопросу еще должно будет пройти голосование в Конгрессе.

Подробности соглашения пока не сообщаются, но, по данным СМИ, достигнутая бюджетная сделка предполагает повышение дискреционных расходов до 1,37 трлн долларов в 2020 фискальному году с 1,32 трлн долларов в этом году.

США опять достигли установленного лимита на величину госдолга в 22 трлн долларов. Только за время президентства Трампа он вырос более чем на 2 трлн долларов. При этом доходы федерального бюджета остаются низкими – в 2019 финансовом году их рост составил менее 3%, что оказалось ниже ожидаемого. Это связано с сокращением налоговых сборов с предприятий.

На этом фоне эксперты рассуждают о том, что страна может столкнуться с дефолтом уже осенью. Чтобы этого избежать, власти США каждый раз согласуют новый уровень планки госдолга. По информации бюджетного управления конгресса (CBO), госдолг США составил 78% ВВП в 2018 году, что является самым высоким показателем с 1950 года. Отмечается, что дефицит бюджета увеличился с 3,5% ВВП в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году.

НАДУМАННАЯ ПРОБЛЕМА

При этом опрошенные "Прайм" эксперты уверены, что никакого кризиса госдолга в США случиться не должно, и проблема дефолта, скорее, надуманна. "Большого значения для экономики США договоренность по потолку госдолга и бюджету до 2021 года не имеет", — рассуждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Однако последний бюджетный кризис показал, что избиратели весьма негативно отнеслись как к действиям президента, так и Конгресса, поскольку финансирование работы правительства было прервано на несколько недель. Повторять ещё раз столь негативное событие, когда до очередных выборов президента США остается менее полутора лет, никто не хочет.

Убрав планку, США избавились от регулирования ежегодной проблемы с получением лимита, отметил инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко. "В принципе, они могли бы сделать это и раньше, поскольку бюджет прописан на 10 лет вперед и мало что в нем меняется. С приходом Трампа выросли военные расходы, поэтому предсказуем и рост госдолга. Неудивительно, что повышение лимитов решили прописать заранее. Возможно, Трампу это поможет реализовывать и другие проекты – например, одиозные, как стена на границе с Мексикой", — считает он.

Кроме того, повышение планки на два года вперед лишает рынки повода для фиксации прибыли – обычно это происходило ежегодно осенью, когда в очередной раз в США обсуждали тему госдолга. "Никто всерьез не ждет от Америки дефолта, хотя каждый год нас этим пугают – страна, сама печатающая основную мировую валюту, этого не допустит, Федрезерв способен справиться с любым кризисом. Один раз в 2010-е годы США пережили снижение по этому поводу рейтинга, с тех пор драматизма поубавилось. Тем не менее, определенные движения на рынке были, теперь повода для них нет", — констатирует Луцко.

ГОСДОЛГ ПРОДОЛЖИТ РАСТИ

При этом госдолг США продолжает расти — заниматься проблемой бюджетного дефицита, так как это связано с урезанием расходов, что не любят избиратели, никто не хочет. По словам Кочеткова, проблема растущего государственного долга не имеет решений, так как перекосы в фискальной политике США могут исправляться лишь постоянным девальвированием доллара.

В современной истории бюджет США был профицитным лишь в конце 90-ых годов в самый расцвет "пузыря" на финансовом рынке. На текущий момент страна решает крайне сложную задачу удержания мирового лидерства. Соответственно, речи о снижении расходов быть не может. Поэтому потолок госдолга будет повышаться, а доллар – испытывать фундаментальное давление, полагает эксперт.

"Но и сам Трамп говорит о том, что доллар слишком крепок, что мешает американской экономике. Между тем, совсем отменять функцию потолка Конгресс не будет, так как это одно из направлений балансировки законодательной и исполнительной властей", — уверен Кочетков.

ПОТОЛКА НЕТ

Если так будет продолжаться, в 2028 году госдолг может составить 96% годового ВВП США. У большинства развитых стран ЕС сходные проблемы. Например, в Испании госдолг почти достигает 100% ВВП, во Франции составляет около 90%, и даже в цитадели европейской финансовой стабильности — Германии — превышает 65%. "Антилидеры" еврозоны – Греция и Италия: их соотношение госдолга к ВВП составляет 180% и 132% соответственно.

Луцко уверен, что это неопасно для экономики, и потолка на самом деле по факту нет. "Если сравнивать с Японией, Великобританией и Китаем, США еще есть куда расти – у тех госдолг в совокупности с корпоративным превышает 300% ВВП. Соотношения долга могут меняться – у США, к примеру, выше госдолг, у Китая корпоративный. Однако ничего страшного в этом нет – это лишь условия внутреннего механизма функционирования экономики", — говорит он.

Именно так работает экономика, основанная на потреблении, и для этого у развитых стран есть все – низкие ставки, стабильный рост экономики, низкая инфляция, мощная финансовая инфраструктура, длинные деньги. Все построено, чтобы занимать и занимать дальше. Для сравнения, госдолг России гораздо ниже, поскольку страновые риски у нас выше, и мы считаемся не столь надежным заемщиком.

Госдолг не приведет к раздуванию очередного "пузыря" – это могут сделать только более рисковые и необеспеченные инструменты. Однако в случае развития масштабного глобального кризиса последствия для стран, где госдолг велик, могут быть более серьезными и протяженными во времени, заключил Луцко.