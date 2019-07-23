МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Распадской" по РСБУ в январе-июне 2019 года составила 8,177 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка за минусом НДС и акцизов за отчетный период увеличилась в 1,5 раза в годовом выражении, до 15,034 миллиарда рублей, себестоимость продаж выросла на 32,5%, до 4,308 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 10,248 миллиарда рублей, увеличившись в 1,7 раза.

Долгосрочные обязательства компании на 30 июня 2019 года составили 401,071 миллиона рублей против 446,241 миллиона рублей на конец 2018 года, краткосрочные обязательства — 2,864 миллиарда рублей против 7,374 миллиарда рублей соответственно.

"Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. В 2018 году "Распадская" увеличила добычу угля на 11% — до 12,74 миллиона тонн.