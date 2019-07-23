ВАШИНГТОН, 23 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения на 0,1 процентного пункта прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы — до 3,2% и 3,5% соответственно, следует из июльского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

В апреле МВФ также понижал прогноз роста мирового ВВП на 2019 год — на 0,2 процентного пункта, до 3,3% из-за глобальной неопределенности и торговых войн. Прогноз на следующий год был сохранен на уровне 3,6%.

"Темпы мирового роста остаются замедленными… мировой рост прогнозируется на уровне 3,2% в 2019 году с повышением до 3,5% в 2020 году (на 0,1 процентного пункта ниже прогноза в апрельском выпуске ПРМЭ на оба года)", — говорится в сообщении фонда.

Прогноз роста для развитых экономик на этот год пересмотрен фондом в сторону повышения на 0,1 процентного пункта — до 1,9%. В том числе, повышен прогноз роста экономики Великобритании на 0,1 процентного пункта – до 1,3%.

Прогноз ВВП для развивающиеся экономик на 2019 и 2020 годы, напротив, понижен на 0,3 и 0,1 процентного пункта – до 4,1% и 4,7% соответственно. Наиболее серьезному пересмотру подвергся прогноз стран, входящих в группу Латинской Америки и Карибского бассейна – пересмотр на 0,8 процентного пункта. Изменения затронули в первую очередь Бразилию, прогноз роста ВВП которой понижен на 1,3 процентного пункта. Ожидается, что ее экономика будет расти в 2019 году всего на 0,8%.

ЭКОНОМИКА КИТАЯ

МВФ также пересмотрел в сторону понижения прогноз роста китайского ВВП на текущий и следующий год на 0,1 процентного пункта — до 6,2% и 6% соответственно.

В апреле МВФ напротив повысил прогноз на текущий год на 0,1 процентного пункта — до 6,3%, на следующий год на такую же величину прогноз был пересмотрен, но в сторону понижения — до 6,1%.

Аналитики фонда не связывают напрямую пересмотр прогноза китайской экономики с конфликтом с США, но напоминают, что "США дополнительно повысили тарифы на некоторые виды импорта из Китая, а Китай в ответ повысил тарифы на некоторые виды импорта из США. По итогам июньского саммита G20 удалось избежать дальнейшей эскалации. Глобальные цепочки поставок технологической продукции находились под угрозой в связи с перспективами санкций США".

Ранее главный экономист МВФ Гита Гопинат в ходе пресс-конференции для журналистов заявляла, что торговый конфликт между США и Китаем с 2018 года по май 2019 года может стоить мировой экономике роста в 0,5 п.п. в 2020 году.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения.