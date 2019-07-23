МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 24 июля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) одной серии на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ предложит выпуск ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 17 июля, Минфин разместил ОФЗ двух серий совокупно на 15,5 миллиарда рублей при лимите 25,3 миллиарда рублей.

В целом в третьем квартале Минфин России планирует предложить на аукционах ОФЗ на 300 миллиардов рублей.