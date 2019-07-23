МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 24 июля отменяет ограничения на ввоз в Россию белорусских яблок под гарантии компетентного ведомства Белоруссии, сообщила пресс-служба российского ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 24 июля отменяет введенные ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь", — говорится в пресс-релизе.

Решение об отмене ограничений принято по результатам рабочего визита специалистов Россельхознадзора в Белоруссию с 15 по 20 июля. В ходе посещения была оценена деятельность 51 предприятия по производству яблок, получена информация о площади яблочных садов, их сортовом составе и урожайности. Также специалистам службы были предоставлены сведения о плановом производстве яблок в 2019 году, наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок.

"Вместе с тем Россельхознадзор планирует повторно обратиться к министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести изменения в законодательные акты ЕЭК, которые позволят выработать механизм прослеживамости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами-членами ЕАЭС", — отмечается в пресс-релизе.