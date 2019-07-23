МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон во вторник ожидаемо избран главой британской Консервативной партии. В среду он станет премьер-министром страны после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия. Еще до публикации итогов выборов Джонсона называли наиболее вероятным победителем – это известная и яркая личность, и у его соперников было мало шансов.

Джонсону предстоит решить немало проблем во внутренней и внешней политике страны, и главная из них – Brexit. Эпопея с выходом Британии из ЕС началась в 2016 году по результатам референдума, однако Мэй так и не удалось провести через парламент соглашение о "разводе", что и стало причиной ее отставки.

Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже два раза получала от Брюсселя отсрочку Brexit — теперь он должен состояться до 31 октября. Однако согласия в парламенте по-прежнему нет.

Выступая с речью после оглашения результатов выборов, Джонсон уже объявил своими приоритетами войну с оппозицией, то есть, лейбористами и Brexit к вышеназванной дате. Возможность реализации этих приоритетов опрошенные "Прайм" аналитики оценивают осторожно. По их мнению, особенных изменений, по крайней мере, до Brexit, ждать не стоит. Сохраняется и возможность вынесения Джонсону вотума недоверия со стороны оппозиционной Лейбористской партии. Наиболее вероятен этот вариант нынешней осенью.

ЖЕСТКИЙ BREXIT

Именно тогда ожидается развязка трехлетней истории с выходом Британии из ЕС – маловероятно, что сделку будут откладывать вновь и вновь, полагают эксперты. Жесткий сценарий, способный нанести серьезный удар по британской экономике, становится все более вероятным.

"Проблема в том, что в рядах самих консерваторов нет единства по вопросу Brexit. Как и Мэй, Джонсон является сторонником Brexit и даже настроен более решительно на "жесткий" сценарий, по крайней мере на словах. У него не самая лучшая репутация, он довольно часто был замечен в смене взглядов и популизме, поэтому все может поменяться, но исходя из текущей ситуации, стороны по-прежнему в тупике. Великобритания не готова идти на уступки, ЕС идет на уступки по срокам, но не по основным вопросам", — рассуждает эксперт ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

"Если нынешний сценарий будет развиваться, то нас ожидает выход Великобритании из ЕС без сделки осенью, что будет иметь печальные экономические последствия и отправит британскую валюту к новым минимумам по отношению к доллару", — говорит он.

При сложившихся обстоятельствах, действительно, единственным возможным вариантом для Лондона остаётся выход из ЕС без соглашения, согласна аналитик Comagency Елена Юшкова.

"Вряд ли Джонсон сможет что-то изменить, поскольку не обладает дипломатическими способностями, необходимыми для того, чтобы договориться с Брюсселем. Об этом свидетельствует опыт его работы в качестве главы МИД Великобритании", — констатирует она.

Однако возможность для маневра и способность удивить общественность у нового премьера все-таки есть, полагают эксперты. По мнению ведущего финансового аналитика "Алор брокер" Сергея Рапотькова, Джонсону в первую очередь стоит обратить внимание на проблематику границ между Северной Ирландией, как части Соединенного королевства и Ирландией как члена ЕС.

"Лоббирование Джонсоном данной ситуации в процессе Brexit будет иметь прямолинейный характер. Фракция тори, возглавляемая Джонсоном, имеет вес за счет поддержки ольстерских юнионистов из Северной Ирландии, потому они как никто будут заинтересованы добиться своих требований или через соглашение между Соединенным королевством и Европейским союзом, или даже без него путем "жесткого Brexit'a", – уверен он.

ВНЕШНИЙ ВРАГ

Изменения отношений между Москвой и Лондоном после победы Джонсона эксперты не ожидают. "Ничего принципиально не изменится, тем более, учитывая недавнюю критику от него политического режима в РФ", — считает Кравчук.

По мнению Рапотькова, влияние парламентариев ЕС на расклад сил внутри Соединенного королевства путем соглашения по Brexit будут сковывать любые попытки консерваторов выйти на новые диалоги с Москвой.

В свою очередь, Юшкова полагает, что премьерство Джонсона, скорее всего, еще больше осложнит ситуацию. Он неоднократно высказывал своё негативное отношение к российской политике (в частности, по поводу Украины) и был одним из ярых сторонников введения санкций против России. Вряд ли эта позиция изменится.

Кроме того, поскольку выход Великобритании из ЕС без соглашения, скорее всего, сильно ударит по экономике страны, для отвлечения внимания британцев от собственных проблем может быть использован метод поиска "внешнего врага", которым в сложившейся ситуации вполне может стать Россия. Таким образом, теперь со стороны Великобритании вполне можно ожидать достаточно радикальных поступков, направленных во вред России, заключила эксперт.