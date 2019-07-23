МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в июне сократилось на 1,7% по сравнению с показателем мая — до 5,27 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения числа сделок на 0,2%, до 5,35 миллиона.

В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в США в июне снизился на 2,2%.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке от общего объема в июне осталась на уровне прошлого месяца в 2%, в годовом выражении — сократилась до 2% с 3% годом ранее.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,69 миллиона сделок, в месячном выражении отмечено снижение на 1,7%, в годовом — на 4%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 4,5%, до 288,9 тысячи долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в июне в месячном выражении уменьшился на 3,3%, в годовом — на 6,5%, составив 580 тысяч сделок. Средняя цена такой недвижимости выросла на 2,8% в годовом выражении, до 260,1 тысячи долларов.