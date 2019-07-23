МОСКВА, 23 июля — Dow Jones. Резкое замедление мировой торговли на фоне сохраняющейся напряженности в торговых отношениях сдерживает рост мировой экономики гораздо сильнее, чем предполагалось. Об этом свидетельствуют новые прогнозы Международного валютного фонда.

В этом году рост мирового ВВП замедлится до 3,2%, что на 0,1 процентного пункта ниже апрельского прогноза. Прогноз прошлого года предполагал рост 3,6%, а прогноз 2017 года – 3,8%, сообщается в опубликованном во вторник ежеквартальном докладе "Перспективы развития мировой экономики" МВФ.

Замедление роста и понижение прогноза отражают последствия напряженности в торговых отношениях. Как свидетельствуют данные, поступавшие в течение трех месяцев после публикации апрельских прогнозов МВФ, рост экономики в большинстве стран мира продолжал слабеть. Между тем срыв переговоров между США и Китаем породил новый виток войны пошлин между этими странами.

На фоне сохранения напряженности в торговых отношениях международная торговля существенно замедлилась, и МВФ теперь прогнозирует ее рост на 2,5% в 2019 году. Это почти на целый процентный пункт ниже апрельского прогноза. Замедление роста торговли прогнозировалось и раньше, но не такими темпами. Еще в 2017 году темпы роста международной торговли товарами и услугами составляли 5,5%.

"Рост международной экономики вял и неустойчив, – отмечает главный экономист МВФ Гипа Гопиант. – Но он может не быть таким, поскольку препятствия этому росту отчасти рукотворны".

"Давление на динамику мировой экономики оказывает продолжительная политическая неопределенность, поддерживаемая повышенной напряженностью в торговых отношениях, которая сохраняется вопреки недавно заключенному перемирию между Китаем и США", — говорит Гопиант, подразумевая договоренность о возобновлении торговых переговоров после двух месяцев тарифных войн, достигнутую в конце июня между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Она также отметила риски, создаваемые для экономики давлением на технологические компании и перспективой хаотичного Brexit в случае выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения.

Понижение прогнозов роста в наибольшей степени затронуло развивающиеся страны. Прогноз роста ВВП Индии понижен на 0,3 процентного пункта, России – на 0,4 пункта, Мексики – на 0,7 пункта, а Бразилии – на 1,3 пункта.

Прогнозы роста ВВП развитых стран на этот раз существенному пересмотру не подвергались. Темпы роста ВВП США и еврозоны будут ниже, чем в 2018 году, однако замедление роста в США будет менее значительным, чем прогнозировалось в апреле, тогда как прогноз роста для Европы остался прежним.

Прогноз МВФ, который теперь отражает данные до середины июля, подтверждает негативное влияние напряженности в торговых отношениях на экономики по всему миру.

В опубликованном в понедельник докладе Всемирной торговой организации отмечаются масштабы роста протекционизма в торговле. Согласно данным ВТО, торговые ограничения, введенные с октября 2018 года, затрагивают торговый оборот стоимостью около 340 млрд долларов США в год.

Этот показатель новых торговых отношений уступает только показателю предыдущего периода, когда новые ограничения затронули оборот в 588 млрд долларов США в год.

"Суммарно ограничения, введенные за два этих периода, представляют собой колоссальный скачок в охвате мер, ограничивающих импорт", — говорится в докладе ВТО. Показатель учитывает тарифы, ограничения на импорт, особые защитные меры, налоги на импорт и экспортные пошлины.

— Автор Josh Zumbrun; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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