МОСКВА, 23 июл – ПРАЙМ. Фонд "Петербургская политика" обнародовал результаты анализа хода реализации национальных проектов и трансформации отношения к ним в обществе.

Как следует из обзора "Национальные проекты-2018: оценка ситуации по итогам первого года", наиболее перспективными являются нацпроекты, кураторы которых наладили процесс коммуникации с региональными властями и сместили акцент с социальной составляющей нацпроектов на инфраструктурную.

Эксперты отмечают, что проекты, которые курирует первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, не имеют негативной оценки в медиа. Среди них – "Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт".

В исследовании указывается, что по итогам первого полугодия объем госзакупок у предприятий малого и среднего бизнеса вырос на 15,7% (с 389 млрд до 450 млрд рублей). В 2018 году был достигнут новый исторический максимум экспорта продукции АПК — 25,8 млрд долларов, а Россия заняла второе место по экспорту зерна (54,8 млн тонн) и установила мировой рекорд по экспорту пшеницы (44 млн тонн).

БОЛЬШЕ ПРАВ РЕГИОНАМ

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов пояснил, что принципиально разное отношение вице-премьеров к готовности налаживать работу в ручном режиме является важным моментом, выявленным во время исследования. В настоящее время Силуанов является "драйвером работы с регионами", что позволяет сделать "регионы полноценными агентами по реализации нацпроектов".

У Силуанова, как отметил эксперт, плотный график командировок, он инициировал ряд профильных совещаний на местах, положено начало процессу разрушения стереотипа, что для решения любых вопросов в Минфине или макроэкономическом блоке правительства надо ехать в Москву.

Ранее эксперты фонда, комментируя итоги работы правительства в борьбе с экономическими вызовами, также отметили командировки Силуанова, подчеркивая, что ему удается обходиться без бюрократии, эффективно презентовать программы и планы, а также тестировать возможную реакцию на них со стороны общества.

НЕ ПОТРАТИТЬ, А ЗАРАБОТАТЬ

Другим ключевым фактором, влияющим на реализацию нацпроектов, эксперт назвал способность руководителей "избегать социального крена". "Очевидно, что сегодня очень важна переориентация нацпроектов с затратной модели на инвестиционную, — говорит Виноградов. – Наряду с тем, как расходовать деньги, кураторы и менеджеры проектов сегодня стали пытаться отвечать на гораздо более важный вопрос — как их заработать".

В настоящий момент не более шести нацпроектов, подчеркнул Виноградов, сконцентрированы на вопросе затрат, но "и в них заложена задача получения доходов и обеспечения прибыли частными бизнес-структурами".

К лидерам по кассовому исполнению, помимо уже упомянутых проектов Силуанова, эксперты отнесли курируемые вице-премьером по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой "Здравоохранение", "Демография" и "Наука". В число наиболее успешных также вошел нацпроект "Жилье и городская среда", реализацию которого курирует вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.

В более сложном положении в силу разных причин, по данным исследования, пока находятся вице-премьеры Ольга Голодец (нацпроект "Культура"), Алексей Гордеев (нацпроект "Экология") и Максим Акимов (нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги").

Эксперты фонда "Петербургская политика" подчеркивают, что не претендуют на подведение итогов реализации нацпроектов и сфокусировали свое внимание на оценке "драматургии первого года" с целью выявления проблем и подходов кураторов к их решению.