МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Минтруд определил величину прожиточного минимума по РФ за первый квартал года в размере 10753 рублей, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения — 11653 рубля, пенсионеров — 8894 рубля, детей — 10585 рублей", — говорится в документе.