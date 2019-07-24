МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России с 16 по 22 июля ускорилась до 0,1% с нуля неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,8%, сообщил Росстат.

Инфляция в России со 2 по 8 июля замедлилась до 0,1%. На неделе с 25 июня по 1 июля она ускорилась до 0,2%. До этого инфляция три недели подряд сохранялась на нулевом уровне.

"За период с 16 по 22 июля 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. С начала июля он составил 100,3%, с начала года – 102,8% (для сравнения, в июле 2018 года: в целом за месяц – 100,3%, с начала года – 102,4%)", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1,1%, на баранину – на 0,4%, на карамель и чай – на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,5%, в том числе на огурцы – 3%, картофель – 2,9%, белокочанную капусту – 2,5%, морковь – 2,4%, лук – 2%.

За этот же период помидоры стали дороже на 2,3%, пшено – на 0,6%, свинина, рис и яблоки – на 0,5%, сосиски, сардельки – на 0,4%, мясо курицы, мороженая рыба и сливочное масло – на 0,3%, вареные колбасы, мясные консервы, куриные яйца, сметана, сыры, макаронные изделия, вермишель и соль – на 0,2%.

Цены на автобензин и дизтопливо не изменились.