МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил проработать с компаниями РФ вопрос обеспечения Иркутской области современными рабочими местами.

"Есть еще один вопрос, на который я попрошу обратить внимание — надо проработать с нашими компаниями, это же тот же Тулун, это моногород. Нужно посмотреть, что можно сделать и что нужно сделать для того, чтобы обеспечить регион современными рабочими местами", — сказал Путин на совещании с кабмином в среду.

Он также заявил, что нужно взять под контроль гидротехнические сооружения в Иркутской области и не допускать опасного строительства в подтопляемых районах.

"Информированность населения должна быть выше, нужно уделить первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей. Выплаты должны быть все осуществлены. Восстановление инфраструктуры, жилья, нужно взять под контроль дополнительный гидротехнические сооружения и совершенствовать нормативную базу, не допускающую строительство в подтопляемых районах или опасных с этой точки зрения", — сказал президент.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, правительство РФ в четверг выделит первую часть компенсаций сельхозпроизводителям Иркутской области в объёме 170 миллионов рублей, еще 700 миллионов рублей выделит регион.

"Компенсации по сельхозугодьям: завтра правительство примет уже решение первое — направим 170 миллионов на компенсацию сельхозпроизодителям. И правительство Иркутской области приняло решение 700 миллионов на личные подсобные хозяйства", — сообщил Мутко.

Он отметил, что установлена норма компенсаций — 45 тысяч рублей за сотку земли и 5 тысяч рублей за утерю одного домашнего животного.