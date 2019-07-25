МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ подготовило предложения об увеличении размера субсидий банкам по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса, следует из пояснительной записки к соответствующему проекту постановления правительства.

В настоящее время в перечень уполномоченных банков по программе льготного кредитования МСП входит 91 кредитная организация. Программа рассчитана на срок до 2024 года. По данной программе предприниматели смогут получить кредиты в уполномоченных банках по ставке не выше 8,5%.

Изменения предполагается внести в правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 — 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке.

"Проектом постановления предусматривается… установление фиксированных ставок субсидирования выдаваемых уполномоченными банками в рамках программы субсидирования кредитов: в размере 3,5% для кредитов, выдаваемых малым предприятиям; в размере 3% для кредитов, выдаваемых средним предприятиям", — говорится в документе.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов говорил о необходимости внесения изменений в программу льготного кредитования МСП, чтобы она была интересна для банков и они активнее подключались к ней.

"Установление названных ставок должно обеспечить достаточный уровень доходности по субсидируемым кредитам, а следовательно и привлекательность их одновременно как для субъектов МСП (с учетом максимального уровня ставки кредитования, не превышающей 8,5% годовых), так и для уполномоченных банков", — отмечается в документе.

Кроме того, предлагается повысить верхние границы размеров кредитов на инвестиционные цели – с 1 миллиарда рублей до 2 миллиардов рублей во всех отраслях, что позволит расширить финансирование капиталоемких проектов, таких, как проекты в сфере строительства, в том числе строительства жилья.