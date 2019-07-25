МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Предложенная ЦБ РФ комиссия за оплату товаров по QR-кодам ставит под вопрос участие магазинов в Системе быстрых платежей, следует из письма, которое Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Оптимальным тарифом в Системе быстрых платежей (СБП) для крупного ритейла, по мнению ассоциаций, является тариф в размере не выше 0,3%. "При осуществлении инвестиций в сервис для его внедрения и популяризации компаниям розничной торговли необходимо понимание по среднесрочным значениям тарифов СБП", — сказано в письме. Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в ассоциациях.

Как говорится в письме, перед началом реализации системы быстрых платежей Банк России озвучивал тарифы в размере 0,3-0,4%. Они устраивали ритейл: АКИТ и АКОРТ начали тестирование системы с банками. Однако позднее банковское сообщество заявило о необходимости повышения тарифов до 1-1,5%.

"В итоге под давлением финансовых учреждений Банком России был озвучен коридор тарифов от 0,2% до 0,7%. Учитывая сложившиеся обстоятельства, АКОРТ и АКИТ заявляют о том, что данные тарифы ставят под вопрос возможность участия розничных компаний в проекте Системы быстрых платежей", — говорится в письме.

Как отмечают ассоциации, крупнейшие продовольственные сети уже сегодня имеют тарифы на эквайринг ниже 0,7%. Кроме этого, предложенный коридор тарифов будет стимулировать банки устанавливать для магазинов максимальную величину. Таким образом, развертывание и использование СБП для розницы будет экономически нецелесообразным: затраты с учетом расходов на привлечение клиентских платежей через систему будут превышать 0,7%.

АКИТ и АКОРТ также информируют Набиуллину о том, что ритейлерам, платежным системам и банкам не удалось договориться о снижении существующих ставок эквайринга. В письме говорится, что платежные системы и банки не представили ни одного предложения для розничных компаний по снижению ставок. Кроме этого, не обсуждалась перспектива снижения ставок эквайринга для малого и среднего бизнеса. В заключение деловые объединения попросили главу ЦБ РФ провести встречу с руководством компаний, входящих в АКОРТ и АКИТ, для обсуждения предложений розничных компаний.