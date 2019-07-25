МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химического концерна BASF SE по итогам первой половины 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 2,49 раза и составила 7,866 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании.

Прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода выросла до 8,56 евро с 3,44 евро годом ранее. Выручка компании составила 31,335 миллиарда евро, что на 0,5% ниже показателя годичной давности.

По итогам второго квартала чистая прибыль составила 6,46 миллиарда долларов, что почти в 4,4 раза больше показателя апреля-июня 2018 года. Прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода выросла до 7,03 евро с 1,61 евро годом ранее. Выручка компании составила 15,158 миллиарда евро, что на 4% ниже по сравнению с таким же периодом прошлого года.

BASF напоминает, что в мае компания вместе с LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию своих нефтегазовых активов — Wintershall и DEA — в новую объединенную компанию — Wintershall DEA. Предполагается, что Wintershall DEA проведет IPO во второй половине 2020 года, если будут подходящие для этого рыночные условия.

BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах мира, численность сотрудников группы превышает 115 тысяч человек.