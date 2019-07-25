ПЕКИН, 25 июл — Dow Jones. Представители США и Китая возобновят переговоры о торговле и встретятся 30-31 июля в Шанхае, сообщило в четверг министерство торговли Китая.

Несколько китайских компаний подпишут контракты на покупку американской сельскохозяйственной продукции, сообщили в министерстве.

Компании будут сами определять номенклатуру и объем покупаемой продукции, сказали в министерстве.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин встретятся с китайской делегацией, которую возглавит вице-премьер Лю Хэ, сказано в опубликованном в среду пресс-релизе Белого дома.

Стороны обсудят вопросы защиты интеллектуальной собственности, принудительной передачи технологий, сельского хозяйства и другие, говорится в заявлении.

— Автор Liyan, at liyan.qi@pek-news.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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