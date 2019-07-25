МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ, Даниил Шеремет. "Голубиный тон" ведущих мировых центробанков и спокойная динамика инфляции делают неизбежным снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в ближайшую пятницу: регулятор снизит ее на 25 базисных пунктов — до 7,25% годовых, но воздержится от более решительного понижения до 7%, считает большинство опрошенных агентством "Прайм" аналитиков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале месяца заявила, что на заседании в июле будет обсуждаться возможность снижения ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта, хотя в целом регулятор предпочитает снижать ее плавно.

"Мы ожидаем снижения на 25 базисных пунктов – это хорошо укладывается в последние заявления руководства ЦБ и экономическую динамику, ожидания рынка. Хотя после прошлого заседания мы ожидали снижения ставки только в сентябре, действия других центробанков и динамика валютного рынка сдвигают ЦБ к большей агрессивности", — отметил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Банк России в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

РЫНОК ВСЕ РЕШИЛ

ЦБ даже не будет рассматривать вариант повышения ставки на предстоящем заседании, уверена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Обсуждение повышения ставки сейчас неактуально, так как с марта темпы инфляции (в России — ред.) замедляются и мировые центральные банки смягчают свои позиции", — пояснила она.

Вкупе с "крайне слабым" ростом экономики эти факторы "вынудят ЦБ продолжить снижение ставки", считает аналитик.

На те же факторы указал и главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов, отметив, что "голубиная" волна от ведущих мировых центробанков, ФРС США и ЕЦБ, снижает для России риски оттока капитала.

"Темпы инфляции продолжают снижаться, а экономическая активность остается слабой. Похоже, что краткосрочные внутренние инфляционные риски ослабли, а внешние факторы пока не создают дополнительного повышательного давления на цены", — перечислили предпосылки для снижения ключевой ставки аналитики Renaissance Capital.

ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ

Хотя Банк России и заявлял публично о возможном рассмотрении варианта снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, аналитики считают, что в текущих условиях это было бы слишком смелым шагом. Пока слишком высокими остаются инфляционные ожидания населения и опасения ЦБ относительно инфляционных последствий от роста госрасходов – сюда Попов из Промсвязьбанка относит возможные траты из ФНБ и расходы, связанные с реализацией национальных проектов.

Годовая инфляция в РФ в июне замедлилась до 4,7%, однако это может быть связано с временной дефляцией в продовольственном секторе, которая не требует такого большого снижения ставки, отметила Орлова из Альфа-банка. "Во-вторых, значительное снижение ставки создаст в экономике ощущение чрезвычайности, в то же время задача ЦБ — сделать изменение монетарной политики плавным и предсказуемым", — добавила аналитик.

Как говорится в аналитическом обзоре Sberbank CIB Investment Research, сильная неопределенность по вопросу об инвестировании средств ФНБ в 2020 году, которое может разогнать инфляцию, является дополнительным аргументом в пользу плавного снижения ставки.

При этом все эксперты сходятся во мнении, что регулятор понизит ставку еще раз в текущем году. Некоторые аналитики допускают несколько понижений, в частности так считают Табах из "Эксперт РА", заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов и команда аналитиков Renaissanse Capital.

ТОНАЛЬНОСТЬ И БУДУЩЕЕ

Тональность пресс-релиза вряд ли изменится, значимо она скорректируется, вероятно, в сентябре, полагает Табах из "Эксперт РА". С ним согласна Орлова из Альфа-банка, ожидая, что тональность регулятора останется осторожной в связи с высокими инфляционными ожиданиями и волатильностью на финансовых рынках.

"Пресс-релиз ЦБ, скорее всего, будет в умеренно мягкой тональности. Кроме смягчения процентной политики регулятор сейчас реализует меры по стимулированию кредитования экономики, сдерживанию бума в розничном кредитовании. Соответственно, темы стимулирования роста экономики и ограничения рисков в кредитовании физлиц должны быть освещены в пресс-релизе", — считает Попов из Промсвязьбанка.

По его мнению, ЦБ также уделит внимание внешним рискам, в первую очередь связанным с замедлением роста мировой экономики, а также раскроет информацию об оценке регулятором проинфляционных рисков от ожидаемых государственных расходов.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов в свою очередь ожидает, что ЦБ в пресс-релизе продемонстрирует намерение придерживаться курса на плавное снижение ставки вплоть до достижения ею равновесного уровня.