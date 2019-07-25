МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Почти половину выпуска 20-летних ОФЗ на аукционе Минфина России в среду выкупили нерезиденты, сообщил журналистам глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

"Почти половину — 49% — выкупили нерезиденты", — сказал он.

Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 35,277 миллиарда рублей.

Отвечая на вопрос, планирует ли министерство увеличивать объем предложения 20-летних бумаг, Вышковский сказал: "Будем размещать в объемах, чтобы она (бумага — ред.) была ликвидная".