МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Очень часто мы слышим или читаем про учетную или ключевую процентную ставку, которую центробанки разных стран повышают или понижают в зависимости от ситуации в экономике. Это мощный инструмент финансовой политики любого государства, влияющий на уровень инфляции, приток или отток капиталов и валютные курсы. Разберемся, что это такое, какие бывают ставки и чем они отличаются друг от друга. А главное, почему они так важны?

Для начала запомним, что ключевая ставка называется так из-за ее ведущей роли при установлении процентов по кредиту. Но не по тому, который вы берете у банка, а по тому, который сам банк берет у регулятора. При этом речь идет о минимальном проценте, под который центробанк готов кредитовать банк и в то же время максимальном, под который он готов принимать у них средства на депозиты. То есть, фактически, ключевая ставка определяет стоимость денег для экономики.

КАКИЕ БЫВАЮТ СТАВКИ

В России применяется еще и другое понятие – ставка рефинансирования. Именно она применялась во взаимоотношениях между банками и регулятором с 1992 года. Помимо влияния на финансовую сферу страны, ставка рефинансирования носит фискальный характер – с ее помощью высчитываются налоги и штрафы. Однако в 2013 году Центробанк решил разделить эти функции, введя понятие ключевой ставки. Новый термин "забрал" главную функцию ставки рефинансирования – определение денежно-кредитной политики государства.

С этого момента и до 2015 года ставка рефинансирования сохранялась на уровне около 8%, тогда как ключевая ставка "скакала" от 5 до 17% в зависимости от ситуации в экономике. Это привело к тому, что в моменты, когда показатель рефинансирования был значительно ниже ключевой ставки, заемщикам стало невыгодно исполнять свои обязанности – штраф оказывался дешевле. Поэтому с января 2016 года обе ставки равны и по сути являют собой единое целое.

При этом некоторые центробанки стран СНГ по-прежнему используют понятие "ставка рефинансирования". По сути, это то же самое, что и ключевая ставка в РФ.

Более общее понятие – учетная ставка. Этот термин часто используется в развитых странах мира. В США это базовая ставка, которую Федрезерв после кризиса 2008 года определяет в виде диапазона. Такой формат позволяет не допустить нулевой ставки и дает больший простор в условиях неопределенности.

ЕЦБ устанавливает как ставку рефинансирования, так и депозитную ставку. Первая сохраняется на рекордном нулевом уровне с марта 2016 года, а ставка по депозитам находится на уровне минус 0,4%. Это сделано, чтобы побудить банки к кредитованию населения и компаний.

ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНЬ

Как уже было сказано, ключевая ставка определяет стоимость денег для банков, то есть, напрямую оказывает влияние на банковские фонды. Проще говоря, ее величина – это оптовая стоимость денег, которые берут банки у ЦБ, а затем распределяют "в розницу". Чем ниже "опт", тем доступнее кредиты в розницу – и гражданам, и компаниям.

Это позволяет банкам брать больше денег у центробанка и более широко и доступно кредитовать малый и средний бизнес. Бизнесмены производят больше товаров и услуг, которые потребитель охотно покупает, поскольку цены на них приемлемые. Это позитивно и для экономики, и для граждан.

Повышение ключевой ставки – индикатор нездоровья экономики. Можно привести аналогию с человеческим организмом – если есть воспаление, то температура растет. Кредиты становятся слишком дорогими, значит, бизнесу приходится отдавать банкам всю прибыль, ничего не оставляя на развитие. Чтобы не уйти в минус, предприятия повышают цену на свой товар, и продажи падают. Экономика "замерзает".

Однако порой это необходимо, поскольку при низкой ставке коммерческие банки не только кредитуют других, но и сами берут дешевые кредиты у центробанка, чтобы закупать на эти деньги иностранную валюту (так называемые операции carry trade), что приводит к падению рубля. Поэтому властям приходится идти на повышение ставки, чтобы сдержать этот процесс и не допустить "разгона" инфляции – неминуемого спутника обесценивания национальной валюты. Ведь чем рубли дешевле, тем больше их нужно. Таким образом, по уровню колебаний ключевой ставки можно понять, насколько стабильна национальная валюта.

ГОРЬКОЕ ЛЕКАРСТВО

В целом величина ключевой ставки зависит от экономики страны. В развитых странах она очень мала – например, в США всего 2,25-2,5%. При этом власти страны давят на ФРС, требуя ее снижения для ослабления доллара, который за последние пять лет подорожал к корзине других валют примерно на четверть. Сильный доллар является сдерживающим фактором для американской экономики, поскольку он повышает цену товаров из США на мировом рынке, делая их неконкурентными.

В европейских странах ставка либо нулевая (ЕЦБ), либо колеблется в пределах 1-1,5%, а в некоторых странах и вовсе отрицательная (Швейцария, Япония). Это позволяет стимулировать экономический рост, побуждая компании брать кредиты.

В развивающихся странах картина другая: ставки в среднем находятся в районе 5-10% годовых. В этот диапазон попадает и Россия со ставкой 7,5% годовых на текущий момент. Для сравнения, в Мексике – 8,25%, в ЮАР и Бразилии – 6,5%, в Индии – 5,75%, а в Турции, недавно пережившей обвал лиры – 24%. Это связано с тем, что инфляция в таких странах высокая, и, повышая ставку, центробанки берут ее под контроль, снижая спрос на заемные деньги, что, в свою очередь, уменьшает спрос на товары и услуги. Кроме этого, повышение ставки укрепляет курс национальной валюты, повышая спрос на займы в ней и снижая спрос на carry trade. Правда, экономический рост притормаживается, но чем-то надо жертвовать. Да и влияют на него не только ставки центробанков, но и другие факторы.

Самым неприятным считается не высокий или низкий уровень процентной ставки – экономика штука гибкая и рано или поздно приспосабливается к любым реалиям – а его резкие колебания. Так, например, произошло в РФ в конце 2014 года, когда Банк России поднял ставку сразу на 6,5 процентного пункта, желая противостоять обвалу рубля. Аналогично поступил в 2018 году Банк Турции, повысив ставку сразу на 6,25 процентного пункта. Но это своего рода горькое лекарство, в котором развитые экономики не нуждаются, а развивающимся оно пока необходимо.