МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

На данной отметке ставка находится с марта 2016 года.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ совпали с прогнозами экспертов.

Регулятор ожидает, что "ставки ЕЦБ останутся на их текущих или более низких уровнях, по крайней мере, до конца первого полугодия 2020 года", отмечается в сообщении. По итогам прошлого заседания в указанные сроки ставки ожидались только на их текущих уровнях.